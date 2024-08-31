Костюк прокомментировала свой вылет с US Open
Украинка не смогла пройти одну из лучших теннисисток из США.
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила свое выступление на Открытом чемпионате США.
В третьем круге турнира Марта проиграла Эмме Наварро из США.
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Спортсменка опубликовала пост в Instagram-stories. Девушка показала свою команду, а также своего мужа.
"Команда. Продолжаем строить".
Ранее сообщалось, что Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала на US Open.
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