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Костюк прокомментировала свой вылет с US Open

Украинка не смогла пройти одну из лучших теннисисток из США.
Сегодня, 11:10
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила свое выступление на Открытом чемпионате США.

В третьем круге турнира Марта проиграла Эмме Наварро из США.

Читай также: Украинцы на US Open: Свитолина и Костюк покинули турнир после третьего раунда, матч Киченок

Спортсменка опубликовала пост в Instagram-stories. Девушка показала свою команду, а также своего мужа.

"Команда. Продолжаем строить".

Ранее сообщалось, что Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала на US Open.

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