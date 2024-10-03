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Стародубцева чуть не оформила апсет, но все же проиграла шестой ракетке мира

Украинка выиграла первый сет
Сегодня, 15:44
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

В четвертьфинале престижно турнира WTA 1000 в Китае украинская теннисистка Юлия Стародубцева встречалась с американкой Коко Гофф, занимающей шестую строчку в мировом рейтинге.

Представительница Украины начала матч очень уверенно и в первом сете трижды выиграла гейма на подаче соперницы, отдав свою только однажды, а последний гейм взяв под 0.

Но в дальнейшем 115-й ракетке мира было уже очень тяжело конкурировать с мощной оппоненткой. Второй и третий сет Гофф выиграла с таким же счетом, как Стародубцева забрала первый – 6:2.

Юлия Стародубцева (Украина, к) - Коко Гофф (США, 4) - 6:2, 2:6, 2:6

Украинка прошла в основную стадию турнира через сито квалификаций, а на пути в четвертьфинал выбила 27-ю сеяную чешку Екатерину Синякову, а в прошлом матче преодолела нейтральную Анну Калинскую (10-я сеяная).

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