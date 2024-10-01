Украинка Стародубцева впервые в карьере победила супрницу из топ-15 рейтинга, разгромив россиянку
В Пекине проходит турнир серии WTA1000, где выступает ряд украинских теннисисток, в частности, Юлия Стародубцева.
В 1/8 финала Стародубцева встретилась с россиянкой анной калинской, которая занимает 14 место в рейтинге WTA.
В первом сете калинская навязала борьбу Юлии, но второй сет украинка взяла «всухую».
Для Стародубцевой соперница из страны-террористки принесла самую рейтинговую победу. Ранее теннисистка побеждала на этом же турнире Катаржину Синякову, которая занимает в рейтинге лишь 37 место.
Сама же украинка сейчас занимает 79 место в рейтинге WTA.
Напомним, ранее сообщалось, что Марта Костюк и Людмила Киченок прошли в следующий раунд парного разряда турнира WTA1000 в Пекине.
Юлия Стародубцева (Украина) - анна калинская (россия) 7:5, 6:0
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