Украинка Стародубцева впервые в карьере победила супрницу из топ-15 рейтинга, разгромив россиянку

Юлия легко разобралась с "более сильной на бумаге" анной калинской.

В Пекине проходит турнир серии WTA1000, где выступает ряд украинских теннисисток, в частности, Юлия Стародубцева.

В 1/8 финала Стародубцева встретилась с россиянкой анной калинской, которая занимает 14 место в рейтинге WTA.

В первом сете калинская навязала борьбу Юлии, но второй сет украинка взяла «всухую».

Для Стародубцевой соперница из страны-террористки принесла самую рейтинговую победу. Ранее теннисистка побеждала на этом же турнире Катаржину Синякову, которая занимает в рейтинге лишь 37 место.

Сама же украинка сейчас занимает 79 место в рейтинге WTA.

Напомним, ранее сообщалось, что Марта Костюк и Людмила Киченок прошли в следующий раунд парного разряда турнира WTA1000 в Пекине.

Юлия Стародубцева (Украина) - анна калинская (россия) 7:5, 6:0

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