Сборная Украины получила соперника за место в Первой мировой группе Кубка Дэвиса
В понедельник, 7 октября, прошла жеребьевка плей-офф раунда Кубка Дэвиса.
Напомним, что в сентябре сборная Украины проиграла Израилю за выход в квалификационный раунда Кубка.
Теперь же, согласно регламенту, наша команда может играть в плей-офф за место в Первой мировой группе, а поражение приведет к падению во вторую группу.
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В соперники Украину получила сборную Туниса, с которой сыграет в качестве гостей в минитурнире до трех побед.
Матчи состоятся в феврале 2025 года, точные даты будут определены позднее.
Ранее также сообщалось, что первая ракетка мира решила сменить тренера.
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