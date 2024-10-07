Сборная Украины получила соперника за место в Первой мировой группе Кубка Дэвиса

В понедельник, 7 октября, прошла жеребьевка плей-офф раунда Кубка Дэвиса.

Напомним, что в сентябре сборная Украины проиграла Израилю за выход в квалификационный раунда Кубка.

Теперь же, согласно регламенту, наша команда может играть в плей-офф за место в Первой мировой группе, а поражение приведет к падению во вторую группу.

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В соперники Украину получила сборную Туниса, с которой сыграет в качестве гостей в минитурнире до трех побед.

Матчи состоятся в феврале 2025 года, точные даты будут определены позднее.

Ранее также сообщалось, что первая ракетка мира решила сменить тренера.

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