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Швентек прекратила сотрудничество с наставником – первая ракетка мира объяснила свое решение

Ига хочет перемен.
Сегодня, 11:50
Ига Швентек / Getty Images
Ига Швентек / Getty Images

Польская теннисистка Ига Швентек объявила о завершении сотрудничества с тренером Томашем Викторовски. Спортсменка объяснила свое решение:

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"Тренер, спасибо, я желаю вам всего лучшего. Я знаю, что вы хотели бы отдохнуть после трех лет упорной работы и постоянных путешествий и провести заслуженное время с близкими, и надеюсь, что так и будет.

В связи с этим важным изменением в команде я дам себе пару недель на то, чтобы начать сотрудничество с новым тренером. Сейчас я веду первые переговоры с тренерами из-за границы (не из Польши), потому что готова сделать следующий шаг в своей карьере. Я сообщу, когда приму решение", - написала Ига.

Стоит отметить, что под руководством Викторовски выступала с 2022 года. За этот период Ига взяла четыре титула на турнирах Grand Slam.

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