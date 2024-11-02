"Очень странно и грустно": Свитолина откровенно рассказала о войне в Украине

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась по поводу войны в Украине.

По словам спортсменки, она удивлена, что люди привыкли к войне.

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"Сейчас Украина – совсем другая страна. Сейчас она переживает очень сложные времена, ведь война длится почти три года. Половина моей семьи еще в Украине: дядя, его семья, моя бабушка все еще в Одессе. Им всем очень тяжело, потому что ракеты прилетают практически каждый день.

Я проводила некоторое время с моей бабушкой и могу сказать, что это очень опасное место. Очень грустно видеть, что люди привыкают к войне. Это очень странно, но я заметила, что люди привыкли к тому, что ракеты падают в 2 километрах от их домов. Очень грустно это видеть", – сказала Элина для CNN.

Ранее Свитолина оценила проведение Итогового турнира в Саудовской Аравии.

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