Известный американский теннисист стал жертвой попытки ограбления

В апартаменты, которые Тейлор Фриц снимал вместе со своей девушкой для временного проживания, пытался ворваться злоумышленник.

Американский теннисист Тейлор Фриц и его девушка, известная инфлюенсерка Меган Редл стали жертвами попытки ограбления.

Как сообщила Редл в Instagram, злоумышленник пытался проникнуть в лондонские апартаменты, которые она вместе с Фрицем сняли для себя в Лондоне с помощью сервиса airbnb.

Инцидент произошел в четыре утра и Тейлор вместе с любимым быстро отреагировали на него, поскольку, проснулись от действий преступника.

«Сегодня в 4 утра мы с Тейлором проснулись от того, что кто-то пытался ввести код и взломать входную дверь квартиры, в которой мы остановились в Лондоне».

Меган также рассказала, что с ней не впервые происходит подобная история, когда она пользуется услугами этого сервиса.

«Airbnb - это очень опасно. Во многих городах их намеренно выбирают мишенью для нападений. Дома хороши для длительного пребывания, но, пожалуйста, останавливайтесь в отеле, особенно если вы путешествуете в одиночку или только с девушками.

Я поклялась, что никогда больше не буду останавливаться в таком доме после моего прошлого опыта, но, очевидно, не усвоила этот урок», - написала девушка в Instagram.

Отметим, что Тейлор Фриц сейчас является шестой ракеткой мира.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда НБА спродюсирует фильм об ограблении .

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