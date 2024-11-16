Украина - Австрия: расписание и результаты матчей Кубка Билли Джин Кинг-2024
Представляем вашему вниманию расписание и результаты поединков между Украиной и Австрией.
16 и 17 ноября женская сборная Украины по теннису встретится с Австрией в рамках Кубка Билли Джин Кинг-2024.
Ранее прошла жеребьевка, по которой определились пары и порядок игр. Напомним, что за сборную выступят
- Леся Цуренко (№118 WTA)
- Анастасия Соболева (№220 WTA)
- Катарина Завацкая (№229 WTA)
- Анастасия Лопата (№582 WTA)
- Надежда Киченок (№40 WTA в паре)
Расписание Кубка Билли Джин Кинг-2024
16 ноября
- Леся Цуренко - Тамира Пашек 6:3, 7:5
- 21:30 Катарина Завацкая - Синья Краус
Общий счет: Украина - Австрия 1:0
Победитель противостояния сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!