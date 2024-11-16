Украина - Австрия: расписание и результаты матчей Кубка Билли Джин Кинг-2024

Представляем вашему вниманию расписание и результаты поединков между Украиной и Австрией.

16 и 17 ноября женская сборная Украины по теннису встретится с Австрией в рамках Кубка Билли Джин Кинг-2024.

Ранее прошла жеребьевка, по которой определились пары и порядок игр. Напомним, что за сборную выступят

Леся Цуренко (№118 WTA)

Анастасия Соболева (№220 WTA)

Катарина Завацкая (№229 WTA)

Анастасия Лопата (№582 WTA)

Надежда Киченок (№40 WTA в паре)

Расписание Кубка Билли Джин Кинг-2024

16 ноября

Леся Цуренко - Тамира Пашек 6:3, 7:5

- Тамира Пашек 6:3, 7:5 21:30 Катарина Завацкая - Синья Краус

Общий счет: Украина - Австрия 1:0

Победитель противостояния сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2024.

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