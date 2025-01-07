Соболева проиграла в квалификации на Australian Open

Украинская теннисистка не сумела выйти в третий раунд отбора.

209-й номер мирового теннисного рейтинга Анастасия Соболева пыталась пройти в основной этап открытого чемпионата Австралии из-за сито квалификаций.

Украинка выиграла первый поединок, но уже во втором ей противостояла швейцарка Виктория Голубич, которая занимает 90-е место в рейтинге WTA.

Интересно, что первый сет украинка начала с трех выигранных геймов подряд, но затем проиграла шесть вряд. Вторая партия завершилась с таким же счетом.

Виктория Голубич (Швейцария) – Анастасия Соболева – 6:3, 6:3

В квалификации Australian Open продолжает борьбу другая украинка – Дария Снигирь. Также сегодня ночью из-за проблем со здоровьем не смогла выйти на корт Ангелина Калинина.

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