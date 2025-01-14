Людмила Киченок одолела первый раунд Australian Open-2025 с новой напарницей

Украинская теннисистка в дуэте с Хао-Хин Чань из Тайваня одержала победу в трех сетах стартового круга парного разряда мэйджора.

Людмила Киченок стартовала на Открытом чемпионате Австралии волевой победой над парой сербки Ольги Данилович и нейтральной спортсменки Анастасии Потаповой. Они после обмена брейками в середине первой партии сумели взять подачу тайваньско-украинского дуэта еще раз под занавес сета (7:5).

Неудачно для Киченок и Чань началась и вторая партия. Впрочем, они быстро перехватили инициативу и с двумя брейками "под ноль" сумели вырваться вперед (5:3). Данилович и Потапова попытались изменить течение событий, но лишь отсрочили поражение в сете (4:6). По схожему сценарию промелькнула и третья партия – дуэт сербской теннисистки с россиянкой пытался уйти в отрыв, но провалился в концовке поединка (4:6).

Соперницы Киченок и Чань в 1/16 финала парного разряда Australian Open определятся со временем. За путевку в следующий раунд пара чешки Линды Носковой и Хизер Уотсон из Великобритании сразится с дуэтом британки Харриет Дарт и Диан Парри из Франции. В прошлом году украинка дошла до финала мэйджора с Еленой Остапенко (Латвия), но в новом сезоне решила прекратить совместные выступления.

Напомним, ранее Даяна Ястремская успешно преодолела первый раунд Australian Open в одиночном разряде.

Australian Open

Парный разряд, первый раунд

Ольга Данилович/Анастасия Потапова (Сербия/нейтр.) – Хао-Хин Чань/Людмила Киченок (Тайвань/Украина) – 7:5, 4:6, 4:6

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