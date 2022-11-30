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Биатлон. Кубок мира: Ханна Эберг выиграла первую гонку сезона

Завершилась индивидуальная гонка у женщин дебютного этапа сезона в рамках Кубка мира.
Сегодня, 15:23
Ханна Еберг / Getty Images
Ханна Еберг / Getty Images

В финском Контиолахти стартовал первый Кубок мира по биатлону. В рамках второго соревновательного дня прошла индивидуальная гонка у женщин.

Победу одержала шведская биатлонистка Ханна Эберг, которая несмотря на один промах сумела прийти к финишу первой, показав очень крутую скорость. Отсутствие промахов помогло стать второй норвежке Ингрид Тандервольд. 

Немка Дениз Херманн-Вик показывала отличную скорость, но лишний промах на последней стрельбе помешал ей побороться за медали в этой гонке.

Лучшей из украинок стала Дарья Блажко. не смогла войти в ТОП-30. Стоит отметить, что Ирина Петренко и Юлия Джима не смогли принять участие в дебютной гонки сезона.

Результаты индивидуальной гонки у женщин в Контиолахти

  1. Ханна Эберг, Швеция 43:53,8
  2. Ингрид Тандервольд, Норвегия (0+0+0+0) +36,5
  3. Лиза Витоцци, Италия (1+0+0+0) +39,7
  4. Ванесса Фойт, Германия (0+0+0+0) +1:00.5
  5. Жюлия Симон, Франция (0+0+0+1) +1:11.9
  6. Дениз Херман-Вик, Германия (0+0+1+1) +1:31.4
    ...
    51. Дарья Блашко(1+0+0+1) +5:56,3
    74. Анна Кривонос (1+1+2+0) +8:08,2
    80. Елена Билосюк (0+2+0+2) +9:20,7

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индвидуальная гонка

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