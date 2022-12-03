Йоханнес Бе выиграл спринт на первом этапе Кубка мира, Прима - 30-й
В субботу, 3 декабря, в финском Контиолахти состоялась мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.
Победу в спринте с одним промахом одержал Йоханнес Бе. Норвежский биатлонист на десять секунд опередил своего соотечественника Стурлу Легрейда, который стал вторым. Замкнул тройку немец Роман Реес.
Среди украинцев лучший результат с одним промахом продемонстрировал Артем Прима, который финишировал 30-м, уступив лидеру минуту и 46 секунд. Богдан Цымбал стал 36-м, Тарас Лесюк - 40-м, а Антон Дудченко - 59-м, что позволило им квалифицироваться в гонку преследования.
Денис Насыко занял 84 место и завершил выступления в Контиолахти.
Результаты спринтерской гонки:
1. Йоханнес-Тингнес Бе (Норвегия, 0+1) 23:09,0
2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +10,5
3. Роман Реес (Германия, 0+0) 28,8
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30. Артем Прима (Украина, 0+1) +1:46,9
36. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +1:59,5
40. Тарас Лесюк (Украина, 0+0) +2:03,0
59. Антон Дудченко (Украина, 2+0) +2:30,6
84. Денис Насыко (Украина, 1+1) +3:14,6
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.