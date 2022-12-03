Хаузер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, украинок нет в топ-50

Две наши спортсменки поучаствуют в гонке пресследования.

В финском Контиолахти проходит первый этатп Кубка мира по биатлону.

Сегодня, 3 декабря, состоялся женский спринт, по итогам которого спортсменки квалифицируются в гонку пресследования.

Победу в данной гонке добыла австрийка Лиза-Тереза Хаузер, финишировав с результатом 20:39,5 и ни разу не промахнувшись в стрельбе.

Тройку лидерок замкнули итальянка Лиза Витоцци и шведка Линн Перссон.

Что же касается украинских спортсменок, то в гонке приняли участие 3 наши биатлонистки. Анна Кривонос, Дарья Блашко и Елена Билосюк провалили спринт.

Наши участницы показали 54, 59 и 61 результат соответсвенно. В связи с тем, что Билосюк финишировала за пределами топ-60 она пропустит гонку пресследования.

Спринт. Женщины

1. Лиза-Тереза Хаузер (0+0) 20:39,5

2. Лиза Виттоцци (1+0) +17,3

3. Линн Перссон (0+0) +24,2

...

54. Анна Кривонос (0+1) +1:54,0

60. Дарья Блашко (1+0) +2:07,1

61. Елена Белосюк (1+0) +2:08,3

DNS. Ирина Петренко

