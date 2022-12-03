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Хаузер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, украинок нет в топ-50

Две наши спортсменки поучаствуют в гонке пресследования.
Сегодня, 16:55
Лиза-Тереза Гаузер
Лиза-Тереза Гаузер

В финском Контиолахти проходит первый этатп Кубка мира по биатлону.

Сегодня, 3 декабря, состоялся женский спринт, по итогам которого спортсменки квалифицируются в гонку пресследования.

Победу в данной гонке добыла австрийка Лиза-Тереза Хаузер, финишировав с результатом 20:39,5 и ни разу не промахнувшись в стрельбе.

Тройку лидерок замкнули итальянка Лиза Витоцци и шведка Линн Перссон. 

Что же касается украинских спортсменок, то в гонке приняли участие 3 наши биатлонистки. Анна Кривонос, Дарья Блашко и Елена Билосюк провалили спринт.

Наши участницы показали 54, 59 и 61 результат соответсвенно. В связи с тем, что Билосюк финишировала за пределами топ-60 она пропустит гонку пресследования.

Спринт. Женщины
1.  Лиза-Тереза Хаузер (0+0) 20:39,5
2.  Лиза Виттоцци (1+0) +17,3
3.  Линн Перссон (0+0) +24,2
...
54.  Анна Кривонос (0+1) +1:54,0
60.  Дарья Блашко (1+0) +2:07,1
61.  Елена Белосюк (1+0) +2:08,3
DNS.  Ирина Петренко 
 


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