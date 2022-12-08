Хохфильцен. Пять биатлонистов представят Украину на завтрашнем спринте
Среди них юный Виталий Мандзин.
Второй этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене продолжится завтра, 9 декабря, мужским спринтом.
От Украины в гонке примут участие пять биатлонистов. Интересно, что для 19-летнего Виталия Мандзина это будет первая гонка в рамках Кубка мира.
Стартовые номера украинцев
4. Антон Дудченко
7. Артем Прима
59. Богдан Цымбал
87. Тарас Лесюк
89. Виталий Мандзин
Лидер сезона норвежец Йоханнес Тигнес Бё стартует под 16-м номером.
Сама гонка начнется в 14:45 по киевскому времени. Напомним, что женский спринт выиграла немка Дениз Херрманн-Вик.