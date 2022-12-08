iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Хохфильцен. Пять биатлонистов представят Украину на завтрашнем спринте

Среди них юный Виталий Мандзин.
Сегодня, 20:45
Виталий Мандзин
Виталий Мандзин

Второй этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене продолжится завтра, 9 декабря, мужским спринтом.

От Украины в гонке примут участие пять биатлонистов. Интересно, что для 19-летнего Виталия Мандзина это будет первая гонка в рамках Кубка мира.

Стартовые номера украинцев

4. Антон Дудченко
7. Артем Прима
59. Богдан Цымбал
87. Тарас Лесюк
89. Виталий Мандзин

Лидер сезона норвежец Йоханнес Тигнес Бё стартует под 16-м номером.

Сама гонка начнется в 14:45 по киевскому времени. Напомним, что женский спринт выиграла немка Дениз Херрманн-Вик.


Статьи по теме

Зозуля стал игроком клуба из третьего испанского дивизиона Зозуля стал игроком клуба из третьего испанского дивизиона
Франция - Англия: прогноз на матч чемпионата мира 10.12.2022 Франция - Англия: прогноз на матч чемпионата мира 10.12.2022
Хорватия - Бразилия: смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия - Бразилия: смотреть онлайн-трансляцию матча
Бразилия - Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 09.12.2022 Бразилия - Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 09.12.2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Данки Симоне Фонтеккьо и Демара Дерозана возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Данки Симоне Фонтеккьо и Демара Дерозана возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Европа21:57
Зозуля стал игроком клуба из третьего испанского дивизиона
ЧМ-202221:43
Франция - Англия: прогноз на матч чемпионата мира 10.12.2022
ЧМ-202221:18
Хорватия - Бразилия: смотреть онлайн-трансляцию матча
ЧМ-202221:15
Бразилия - Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 09.12.2022
Биатлон20:45
Хохфильцен. Пять биатлонистов представят Украину на завтрашнем спринте
Бокс20:33
Тайсон Фьюри: С Криштиану пылинки сдували, но возраст берет свое
ЧМ-202220:07
Нидерланды - Аргентина: прогноз на матч чемпионата мира 09.12.2022
Европа19:39
Барселона может бесплатно подписать немецкого вундеркинда
Футбол19:06
Cтали известны соперники сборной Украины U-19 в элит-раунде отбора на ЧЕ-2023
Футбол18:20
Клуб второго португальского дивизиона подпишет самого старого футболиста в мире
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK