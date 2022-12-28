Дудченко и Джима вошли в топ-10 рождественской гонки, победил французский дуэт
Жюлия Симон и Фабьен Клод обогнали своих оппонентов.
Сегодня, 28 декабря, в Германии прошла рождественская гонка по биатлону.
Украинский дуэт Антона Дудченко и Юлии Джимы финшировал в Топ-10 по итогам масстарта и гонки пресследования.
Во время масстарта Дудченко и Джима допустили семь промахов в стрельбе. Таким образом, в гонке пресследования украинцы стартовали на 45 секунд позже первого места.
Второй этап у Антона и Юлии был более удачным. Дуэт допустил лишь три ошибки в стрельбе и улучшил свою позицию, финишровав в итоге на восьмой строчке.
Итоги рождественской гонки:
- Жюлия Симон / Фабьен Клод (2) 33:41,6
- Ингрид Ландмарк Тандреволл/Ветле Шостад Кристиансен (6) +33,8
- Лиза Тереза Гаузер/Феликс Ляйтнер (5) +45,4
- Дениз Геррманн-Вик/Бенедикт Долль (5)+58,2
- Ванесса Фогт/Филипп Наврат, (4) +1:03,5
- Лена Геки Гросс/Йоша Буркгальтер (3) +1:12,9
- Маркета Давидова / Михал Крчмаж (10) +1:58,0
- Юлия Джима / Антон Дудченко (3) +2:11,8
- Доротея Вирер/Томмазо Джакомель (6) 2:22,8
- Мари Эдер / Теро Сеппяля (9) +2:51,5