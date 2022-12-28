Дудченко и Джима вошли в топ-10 рождественской гонки, победил французский дуэт

Сегодня, 28 декабря, в Германии прошла рождественская гонка по биатлону.

Украинский дуэт Антона Дудченко и Юлии Джимы финшировал в Топ-10 по итогам масстарта и гонки пресследования.

Во время масстарта Дудченко и Джима допустили семь промахов в стрельбе. Таким образом, в гонке пресследования украинцы стартовали на 45 секунд позже первого места.

Второй этап у Антона и Юлии был более удачным. Дуэт допустил лишь три ошибки в стрельбе и улучшил свою позицию, финишровав в итоге на восьмой строчке.

Итоги рождественской гонки: