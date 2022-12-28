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Дудченко и Джима вошли в топ-10 рождественской гонки, победил французский дуэт

Жюлия Симон и Фабьен Клод обогнали своих оппонентов.
Сегодня, 22:28
Юлия Джима и Антон Дудченко
Юлия Джима и Антон Дудченко

Сегодня, 28 декабря, в Германии прошла рождественская гонка по биатлону.

Украинский дуэт Антона Дудченко и Юлии Джимы финшировал в Топ-10 по итогам масстарта и гонки пресследования.

Во время масстарта Дудченко и Джима допустили семь промахов в стрельбе. Таким образом, в гонке пресследования украинцы стартовали на 45 секунд позже первого места.

Второй этап у Антона и Юлии был более удачным.  Дуэт допустил лишь три ошибки в стрельбе и улучшил свою позицию, финишровав в итоге на восьмой строчке.

Итоги рождественской гонки:

  1.  Жюлия Симон / Фабьен Клод (2) 33:41,6
  2. Ингрид Ландмарк Тандреволл/Ветле Шостад Кристиансен (6) +33,8
  3.  Лиза Тереза Гаузер/Феликс Ляйтнер (5) +45,4
  4.  Дениз Геррманн-Вик/Бенедикт Долль (5)+58,2
  5.  Ванесса Фогт/Филипп Наврат, (4) +1:03,5
  6. Лена Геки Гросс/Йоша Буркгальтер (3) +1:12,9
  7.  Маркета Давидова / Михал Крчмаж (10) +1:58,0
  8.  Юлия Джима / Антон Дудченко (3) +2:11,8
  9. Доротея Вирер/Томмазо Джакомель (6) 2:22,8
  10.  Мари Эдер / Теро Сеппяля (9) +2:51,5 

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