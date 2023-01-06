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Поклюка: Норвежцы заняли весь топ-3, среди украинцев лучший Тищенко

В Словении прошел спринт в рамках этапа кубка мира.
Сегодня, 16:41
Йoханнес Тингнес Бе
Йoханнес Тингнес Бе

В рамках этапа Кубка Мира в словенской Поклюке состоялся мужской спринт.

Победителем в рамках этой гонки стал Йоханнес Бе со временем 23:55,9. Вторым финишировал его брат Тарьей Бе, а тройку лидеров замкнул их соотечественник Легрейд Стурла Хольм.

В спринте приняло участие 4 украинца, но лишь один из них финишировал в топ-50. Им стал Артем Тищенко, который завершил гонку на 30 позиции.

Спринт. Мужчины
1.  Йоханнес-Тингнес Бе (1+0) 23:55,9
2.  Тарьей Бе (0+0) +48,1
3.  Стурла Легрейд (1+0) +55,6
...
30.  Артем Тищенко (0+0) +2:18,9
59.  Богдан Цымбал (1+1) +3:16,5
68.  Тарас Лесюк (1+2) +3:35,4
80.  Руслан Ткаленко (2+2) +4:15,5

 


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