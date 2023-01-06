Поклюка: Норвежцы заняли весь топ-3, среди украинцев лучший Тищенко

В Словении прошел спринт в рамках этапа кубка мира.

В рамках этапа Кубка Мира в словенской Поклюке состоялся мужской спринт.

Победителем в рамках этой гонки стал Йоханнес Бе со временем 23:55,9. Вторым финишировал его брат Тарьей Бе, а тройку лидеров замкнул их соотечественник Легрейд Стурла Хольм.

В спринте приняло участие 4 украинца, но лишь один из них финишировал в топ-50. Им стал Артем Тищенко, который завершил гонку на 30 позиции.

Спринт. Мужчины

1. Йоханнес-Тингнес Бе (1+0) 23:55,9

2. Тарьей Бе (0+0) +48,1

3. Стурла Легрейд (1+0) +55,6

...

30. Артем Тищенко (0+0) +2:18,9

59. Богдан Цымбал (1+1) +3:16,5

68. Тарас Лесюк (1+2) +3:35,4

80. Руслан Ткаленко (2+2) +4:15,5