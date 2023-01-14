Рупольдинг: Женская эстафета. Норвежки победили, сборная Украины вне топ-10

Нашим биатлонисткам не хватило совсем немного, чтобы завершить на десятой позиции.

В рамках этапа кубка мира в Рупольдинге состоялась женская эстафета.

Со временем в 1 час 8 минут 17 секунд первое место заняла сборная Норвегии, с расстоянием в чуть более 10 секунд на втором месте завершили немки, а тройку лидеров замкнули итальянки.

Что же касается Украины, то наша сборная в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Елены Билосюк и Анны Кривонос заняла 11 строчку.

Эстафета. Женщины

1. Норвегия (0+6) 1:08:17,3

2. Германия (0+10) +15,3

3. Италия (0+4) +33,5

4. Швейцария (0+10) +36,3

5. Чехия (0+7) +57,6

6. Франция (2+9) +1:20,1

...

11. Украина (0+11) +3:11,7