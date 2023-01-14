iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Рупольдинг: Женская эстафета. Норвежки победили, сборная Украины вне топ-10

Нашим биатлонисткам не хватило совсем немного, чтобы завершить на десятой позиции.
Сегодня, 16:47
Каролин Кноттен
Каролин Кноттен

В рамках этапа кубка мира в Рупольдинге состоялась женская эстафета.

Со временем в 1 час 8 минут 17 секунд первое место заняла сборная Норвегии, с расстоянием в чуть более 10 секунд на втором месте завершили немки, а тройку лидеров замкнули итальянки.

Что же касается Украины, то наша сборная в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Елены Билосюк и Анны Кривонос заняла 11 строчку.

Эстафета. Женщины
1.  Норвегия (0+6) 1:08:17,3
2.  Германия (0+10) +15,3
3.  Италия (0+4) +33,5
4.  Швейцария (0+10) +36,3
5.  Чехия (0+7) +57,6
6.  Франция (2+9) +1:20,1
...
11.  Украина (0+11) +3:11,7


Статьи по теме

Саутгемптон обыграл Эвертон с Миколенко Саутгемптон обыграл Эвертон с Миколенко
NaVi - One Move: прогноз на матч DPC CIS Tour 1 NaVi - One Move: прогноз на матч DPC CIS Tour 1
Неожиданный поворот: Челси готов перехватить Мудрика у Арсенала в последний момент Неожиданный поворот: Челси готов перехватить Мудрика у Арсенала в последний момент
Владельцы Челси ориентируются на пример Артеты Владельцы Челси ориентируются на пример Артеты
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа19:00
Саутгемптон обыграл Эвертон с Миколенко
Киберспорт18:42
NaVi - One Move: прогноз на матч DPC CIS Tour 1
Европа18:33
Неожиданный поворот: Челси готов перехватить Мудрика у Арсенала в последний момент
Европа18:22
Владельцы Челси ориентируются на пример Артеты
Европа18:21
Байер подписал одноклубника Яремчука
Ралли18:12
Ралли Дакар-2023: расписание и результаты ежегодного ралли-рейда
Европа17:55
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Европа17:38
Конец саги близок: Переговоры о трансфере Мудрика находятся на завершающей стадии
Биатлон17:25
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
Европа17:15
Гвардиола провел юбилейный матч в высших дивизионах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK