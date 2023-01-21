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Биатлон: Херрманн-Вик выиграла гонку пресследования, Джима финишировала в топ-30

Немецкая биатлонистка не намного опередила своих соперниц.
Сегодня, 14:55
Дениз Херманн-Вик
Дениз Херманн-Вик

В рамках этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельве прошла женская гонка пресследования.

Среди украинок на старт вышли лишь две биатлонистки, а именно Юлия Джима и Елена Билосюк.

Джима смогла показать достойный результат, финишировав на 29 месте. Билосюк справилась чуть хуже, придя к финишу 36.

Победительницей гонки стала Дениз Херрманн-Вик с результатом в 29 минут и 53 секунды. Немногим позже финишировала Лиза Витоцци, а тройку лидеров замкнула Эльвира Эберг.

Преследование. Женщины
1.  Дениз Херрманн-Вик (0+1+0+1+1) 29:53,1
2.  Лиза Виттоцци (0+0+0+0+0) +11,0
3.  Эльвира Эберг (0+1+0+0+1) +17,2
...
29.  Юлия Джима (0+0+3+1) +2:51,0
36.  Елена Билосюк (1+0+0+1) +3:23,2


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