Биатлон: Херрманн-Вик выиграла гонку пресследования, Джима финишировала в топ-30
Немецкая биатлонистка не намного опередила своих соперниц.
В рамках этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельве прошла женская гонка пресследования.
Среди украинок на старт вышли лишь две биатлонистки, а именно Юлия Джима и Елена Билосюк.
Джима смогла показать достойный результат, финишировав на 29 месте. Билосюк справилась чуть хуже, придя к финишу 36.
Победительницей гонки стала Дениз Херрманн-Вик с результатом в 29 минут и 53 секунды. Немногим позже финишировала Лиза Витоцци, а тройку лидеров замкнула Эльвира Эберг.
Преследование. Женщины
1. Дениз Херрманн-Вик (0+1+0+1+1) 29:53,1
2. Лиза Виттоцци (0+0+0+0+0) +11,0
3. Эльвира Эберг (0+1+0+0+1) +17,2
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29. Юлия Джима (0+0+3+1) +2:51,0
36. Елена Билосюк (1+0+0+1) +3:23,2