Биатлон: Йоханнес Бе выиграл мужскую гонку пресследования, среди украинцев лучший Прима

В рамках этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельве прошла мужская гонка пресследования.

Среди украинцев до финиша доехало 3 биатлониста. Ими стали Артем Прима, Антон Дудченко и Тарас Лесюк

.Лучший результат продемонстрировал Прима, завершивший гонку на 24 месте. Немного хуже проявил себя Дудченко, закончивший на 39 позиции. Лесюк пришел к финишу пятьдесять вторым.

Что касается лидеров, то победителм стал норвежец Йоханнес-Тингнес Бье, пробежавший дистанцию за 31 минуту и 29 секунд. Через 40 секунд к финишу приехал Стурла Хольм Легрейд, а тройку лидеров замкнул швед Мартин Понсилуома.

Преследование. Мужчины

1. Йоханнес-Тингнес Бье (0+0+1+1+1) 31:24,4

2. Стурла Легрейд (0+0+0+0+0) +40,2

3. Мартин Понсилуома (1+1+0+0) +1:02,1

...

24. Артем Прима (0+1+0+0+0) +3:47,0

39. Антон Дудченко (0+2+1+0) +4:30,7

52. Тарас Лесюк (0+1+0+2) +7:19,9