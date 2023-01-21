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Биатлон: Йоханнес Бе выиграл мужскую гонку пресследования, среди украинцев лучший Прима

Норвежец серьезно опередил своего соотечественника.
Сегодня, 16:49
Йoханнес-Тингнес Бе
Йoханнес-Тингнес Бе

В рамках этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельве прошла мужская гонка пресследования.

Среди украинцев до финиша доехало 3 биатлониста. Ими стали Артем Прима, Антон Дудченко и Тарас Лесюк

.Лучший результат продемонстрировал Прима, завершивший гонку на 24 месте. Немного хуже проявил себя Дудченко, закончивший на 39 позиции. Лесюк пришел к финишу пятьдесять вторым.

Что касается лидеров, то победителм стал норвежец Йоханнес-Тингнес Бье, пробежавший дистанцию за 31 минуту и 29 секунд. Через 40 секунд к финишу приехал Стурла Хольм Легрейд, а тройку лидеров замкнул швед Мартин Понсилуома.

Преследование. Мужчины 
1.  Йоханнес-Тингнес Бье (0+0+1+1+1) 31:24,4
2.  Стурла Легрейд (0+0+0+0+0) +40,2
3.  Мартин Понсилуома (1+1+0+0) +1:02,1
...
24.  Артем Прима (0+1+0+0+0) +3:47,0
39.  Антон Дудченко (0+2+1+0) +4:30,7
52.  Тарас Лесюк (0+1+0+2) +7:19,9


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