"Старался выжать максимум": Пидручный оценил свою позицию в топ-5 спринта на чемпионате мира

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал свое успешное выступление в спринтерской гонке на чемпионате мира-2023.

Капитан мужской сборной Украины, который незадолго до старта мирового первенства восстановился после травмы и операции на колене, в спринте в Оберхофе финишировал пятым, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

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"Думаю, что погодные условия очень сложны и часто меняются. Я сам понимал, что в ноль отстреляться будет тяжело всем - поэтому старался четко работать на огневых рубежах. Очень счастлив, что после всего, что было у меня в этом сезоне, мне удалось достойно выступать здесь и бороться за высокие места.

Еще не видел анализ за кругами, поэтому трудно сказать, что добавил [на последнем круге]. Старался выжать максимум от себя. Те отрезки трассы, где я чувствую себя лучше, - старался там использовать и отыгрывать у соперников. После операции крутые подъемы даются тяжело, мне тренеры говорили, что там проигрывал. А на равнинных отрезках отыграл. Использовал свои физические возможности, как надо. И делал то, что мог", - приводит слова Пидручного Суспільне Спорт.

Напомним, что в воскресенье, 12 февраля, чемпионат мира-2023 в Оберхофе продолжится женской и мужской гонкой преследования.