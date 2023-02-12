iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Симон выиграла гонку преследования на чемпионате мира, Джима попала в ТОП-15

В Германии разыграли очередные медали в биатлоне.
Сегодня, 15:06
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира по биатлону. В рамках соревновательного дня состоялась женская гонка преследования.

Победительницей старта стала представительница Франции Жюлья Симон, которая за четыре стрельбы допустила один промах.

Второе место заняла немка Дениз Херрман-Вик, которая стартовала первой после победы в спринте. Итоговое отставание от первого места составило 27 секунд.

Тройку лучших замкнула норвежка Марте Олсбю Ройселанд. За четыре стрельбы она пропустила три промаха, что повлияло на отставание в 37 секунд.

Украину в данной дисциплине представляли Юлия Джима, Елена Билосюк и Анастасия Меркушина. Лучшей биатлонисток из Украины стала Юлия Джима стала 14-й. Билосюк и Меркушина стали 48-й и 49-й.

Результаты гонки преследования у женщин

1. Жюлья Симон (0+0+0+1) 32:00,8
2. Дениз Херрманн-Вик (1+0+1+2) +27,0
3. Марте Олсбю Ройселанд (1+1+1+0) + 37,7
...
14. Юлия Джима (0+0+1+0) +1:44,9
48. Елена Белосюк (0+1+1+2) +4:56,8
49. Анастасия Меркушина (1+1+0+0) +4:57,1

Отметим, что сегодня также состоится гонка преследования у мужчин. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция гонки.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты гонок текущего сезона.


Статьи по теме

G2 сыграют с Heroic: онлайн-трансляции финального матча IEM Katowice 2023 G2 сыграют с Heroic: онлайн-трансляции финального матча IEM Katowice 2023
Гвардиола - о титулах Манчестер Сити: Мы виноваты, что Джеррард поскользнулся? Гвардиола - о титулах Манчестер Сити: Мы виноваты, что Джеррард поскользнулся?
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
Матвиенко – Мудрику: Тебе вместо Кукурельи не нужен левый защитник? Матвиенко – Мудрику: Тебе вместо Кукурельи не нужен левый защитник?
Помочь журналистам

Видео

Выхрист - Перо: Видео нокаута
Выхрист - Перо: Видео нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Биатлон15:06
Симон выиграла гонку преследования на чемпионате мира, Джима попала в ТОП-15
Киберспорт14:50
G2 сыграют с Heroic: онлайн-трансляции финального матча IEM Katowice 2023
Европа14:40
Гвардиола - о титулах Манчестер Сити: Мы виноваты, что Джеррард поскользнулся?
Биатлон14:25
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
Украина13:56
Матвиенко – Мудрику: Тебе вместо Кукурельи не нужен левый защитник?
Европа13:47
Анчелотти назвал условие, при котором покинет Реал
Украина13:41
"Моя семья": Мудрик прилетел в Варшаву, чтобы попрощаться с Шахтером
Биатлон13:20
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на чемпионате мира
НБА13:09
Гонка за звание MVP регулярки: Яннис гонится за Йокичем, Эмбиид провалился
Другие страны12:57
Продались за рубль: Малуда, Камбьясо, Адебайор и другие звезды приняли участие в турнире в россии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK