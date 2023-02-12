Симон выиграла гонку преследования на чемпионате мира, Джима попала в ТОП-15
В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира по биатлону. В рамках соревновательного дня состоялась женская гонка преследования.
Победительницей старта стала представительница Франции Жюлья Симон, которая за четыре стрельбы допустила один промах.
Второе место заняла немка Дениз Херрман-Вик, которая стартовала первой после победы в спринте. Итоговое отставание от первого места составило 27 секунд.
Тройку лучших замкнула норвежка Марте Олсбю Ройселанд. За четыре стрельбы она пропустила три промаха, что повлияло на отставание в 37 секунд.
Украину в данной дисциплине представляли Юлия Джима, Елена Билосюк и Анастасия Меркушина. Лучшей биатлонисток из Украины стала Юлия Джима стала 14-й. Билосюк и Меркушина стали 48-й и 49-й.
Результаты гонки преследования у женщин
1. Жюлья Симон (0+0+0+1) 32:00,8
2. Дениз Херрманн-Вик (1+0+1+2) +27,0
3. Марте Олсбю Ройселанд (1+1+1+0) + 37,7
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14. Юлия Джима (0+0+1+0) +1:44,9
48. Елена Белосюк (0+1+1+2) +4:56,8
49. Анастасия Меркушина (1+1+0+0) +4:57,1
Отметим, что сегодня также состоится гонка преследования у мужчин. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция гонки.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты гонок текущего сезона.