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Тириль Экгофф объявила о завершении карьеры

Легендарная норвежка больше не будет выступать на профессиональном уровне.
Сегодня, 21:55
Тириль Экгофф / Getty Images
Тириль Экгофф / Getty Images

Двухкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира Тириль Экгофф объявила о завершении карьеры.

Норвежка в Instagram опубликовала пост, в котором сообщила о своем решении.

"Сейчас я покидаю биатлон. В прошлом марте я выиграла две гонки в Голменколлене. Я тогда еще не знала, что это будут мои последние победы как биатлонистки – в планах было продолжить.

Биатлон – это моя жизнь, сколько я себя помню, и представить жизнь без него трудно. В последний год я некоторое время была вне его, так что это кажется естественным переходом к шагу, который я сейчас сделала. Это странно и немного грустно, но в то же время это правильно", - написала Экгофф.

Напомним, норвежка побеждала на чемпионатах мира, завоевала два серебра и три бронзы. Тириль также является обладательницей Большего хрустального глобуса.

Ранее сообщалось, что Марте Олсбю Ройселанд завершит карьеру по окончании сезона.


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