Марте Олсбю Ройселанд завершит карьеру по окончании сезона

Титулованная норвежка не будет выступать на профессиональном уровне в следующем сезоне.

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанд завершит спортивную карьеру по окончанию текущего сезона.

32-летняя биатлонистка приняла решение выступить на этапе Кубка мира в Холменколлене (Финляндия), а затем завершит карьеру.

"Это решение было принято не вчера. Я думала об этом давно и чувствовала это в течение всего года. Я думаю, что время пришло", - приводит слова норвежки NRK.

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Отметим, что на счету норвежки 13 наград чемпионатов мира, что является рекордом для женского биатлона. Также на ее счету 19 личных побед, 7 серебряных и 19 бронзовых медалей, а также Большой хрустальный глобус, который завоевала в сезоне-2021/22.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты текущего сезона.