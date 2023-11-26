Дудченко: Мне не удается отстраниться от войны и не обращать внимание на происходящее

Украинский биатлонист признал, что тяжело соревноваться, не думая о важных событиях.

Украинский биатлонист Антон Дудченко рассказал, как на подготовку к соревнованиям и сами выступления влияет война в нашей стране.

По словам Дудченко, очень тяжело отстраниться от того, что сейчас происходит на Родине и ему это не удается.

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"Трудно психологически отстраниться, потому что мы знаем, какая ситуация в Украине. Даже сегодня ночью (речь идет о cобытиях, которые случились 25 ноября - прим.) был массированный обстрел - ты просыпаешься и сразу читаешь новости.

Думаю, это влияет на всех атлетов из Украины. Мне не удается полностью отстраниться и не обращать внимание на происходящее", - сказал Дудченко.

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