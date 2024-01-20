Норвегия выиграла смешанную эстафету в Антхольц-Антерсельве, Украина - в ТОП-10

Двенадцать промахов на огневом рубеже не позволили украинцам рассчитывать на большее, чем девятое место.

В субботу, 20 января, в Антхольц-Антерсельве (Италия) продолжился шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

После одиночной смешанной эстафеты настала очередь классической, где в составе сборной Украины выступили Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Денис Насыко и Дмитрий Пидручный.

Меркушина стартовала с восьмого места. Анастасия продемонстрировала хорошую стрельбу, допустив один промах. Джима принимала эстафету уже с седьмой позиции, но из-за проблем со стрельбой Украина по итогу второй части гонки опустилась обратно на восьмое.

К сожалению, и у Насыко с Пидручным не получилось безупречно выступить на огневых рубежах. В сумме украинцы допустили двенадцать промахов, из-за которых они были вынуждены довольствоваться лишь девятым местом на финише.

Норвегия за счет феноменального Йоханнеса Тиннеса Бе сумела вырвать победу у Италии. "Бронза" досталась сборной Швеции. Из 23-х стартовавших команд гонку завершили только двенадцать - остальные стали круговыми.

Кубок мира по биатлону, 6-й этап

Антхольц-Антерсельва, смешанная эстафета

1. Норвегия (0+8) 1:04:36,3

2. Италия (0+3) +22,3

3. Швеция (0+9) +1:07,8

...

9. Украина (0+10) +3:19,7

В воскресенье, 21 января, шестой этап будут закрывать мужской и женский масс-старты.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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