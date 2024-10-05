iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Фьюри признался, поменяет ли тренера после поражения от Усика

Тайсон отреагировал на споры вокруг своей команды.
Сегодня, 17:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался о своей подготовке к реваншу с Александром Усиком.

По словам британца, он не собирается делать кадровые простановки в своей команде перед вторым боем.

Читай также: Тайсон Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере

"Я на это не трачу слишком много времени, на стратегию на матч-реванш или что-то в этом роде. Я просто знаю, что мне нужно делать.

Люди говорят, что мне нужно поменять тренера или убрать кого-то из команды. Вы знаете меня. Меня все это не интересует. У меня вся та же команда", - сказал британец для  Undisputed.

Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Фьюри признался, от чего откажется, если во второй раз проиграет Усику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

УПЛ: Верес обыграл Зарю, Александрия и Рух, Колос и Левый Берег поделили очки УПЛ: Верес обыграл Зарю, Александрия и Рух, Колос и Левый Берег поделили очки
Тренер Эвертона рассказал, что Миколенко травмировался накануне матчей сборной Тренер Эвертона рассказал, что Миколенко травмировался накануне матчей сборной
Левый Берег сыграл вничью с Колосом, прервав серию из поражений Левый Берег сыграл вничью с Колосом, прервав серию из поражений
Роналдиньо, Фигу и компания: легенды футбола посетили баскетбольный матч Роналдиньо, Фигу и компания: легенды футбола посетили баскетбольный матч
Помочь журналистам

Видео

Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Ливерпуля, Арсенала, Манчестер Сити, Реала, Интера, Байера и Боруссии Д
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Верес обыграл Зарю, Александрия и Рух, Колос и Левый Берег поделили очки
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров

Последние новости

Украина20:20
УПЛ: Верес обыграл Зарю, Александрия и Рух, Колос и Левый Берег поделили очки
Европа20:05
Тренер Эвертона рассказал, что Миколенко травмировался накануне матчей сборной
Украина19:52
Левый Берег сыграл вничью с Колосом, прервав серию из поражений
Европа19:40
Роналдиньо, Фигу и компания: легенды футбола посетили баскетбольный матч
Европа19:36
Тренер Ливерпуля установил клубный рекорд по лучшему старту в истории
Украина19:15
Суперлига: Черасские Мавпы обыграли Запорожье, Днепр разбил Кривбасс
Европа19:04
АПЛ: Брентфорд Ярмолюка устроил "голевую перестрелку" с Вулверхэмптоном, Борнмут с Забарным проиграл Лестеру
Европа18:57
АПЛ: Манчестер Сити и Фулхэм устроили голевое шоу, Арсенал добыл волевую победу
Европа18:31
Аутсайдер Бундеслиги сенсационно отобрал очки у Байера
18:30
Украина - Франция: прогноз на бронзовый финал ЧМ по футзалу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK