Колос - Левый Берег 0:0 результат и обзор матча УПЛ
Команды не смогли порадовать зрителей и фанатами голами.
В рамках восьмого тура чемпионата Украины Колос на своем поле принимал Левый Берег.
Ковалевский коллектив доминировал по ходу всего поединка, но голом не отметился.
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Левый Берег играл вторым номером, пытаясь поймать соперника на контратаке, но и это к успеху не привело.
Таким образом, победителя матча определить не удалось. Левый Берег прервал серию из трех поражений.
Колос - Левый Берег 0:0
Отметим, что Рух в четвертый раз подряд сыграл вничью, вырвав ее у Александрии в последние секунды матча.
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