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Колос - Левый Берег 0:0 результат и обзор матча УПЛ

Команды не смогли порадовать зрителей и фанатами голами.
Сегодня, 19:52
Колос - Левый Берег / ФК Левый Берег
Колос - Левый Берег / ФК Левый Берег

В рамках восьмого тура чемпионата Украины Колос на своем поле принимал Левый Берег.

Ковалевский коллектив доминировал по ходу всего поединка, но голом не отметился.

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Левый Берег играл вторым номером, пытаясь поймать соперника на контратаке, но и это к успеху не привело.

Таким образом, победителя матча определить не удалось. Левый Берег прервал серию из трех поражений.

Колос - Левый Берег 0:0

Отметим, что Рух в четвертый раз подряд сыграл вничью, вырвав ее у Александрии в последние секунды матча.

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