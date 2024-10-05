Тренер Ливерпуля установил клубный рекорд по лучшему старту в истории

Эра после Юргена Клоппа прекрасно началась для мерсисайдцев.

В рамках 7-го тура АПЛ Ливерпуль встретился с Кристал Пэлас.

Мерсисайдцы одержали минимальную победу, что помогло их тренеру Арне Слоту войти в историю английского клуба.

Голландец победил в 9 из 10 стартовых матчей во всех турнирах, проиграв лишь Ноттингем Форест.

Коллектив Слота одержал победы над Ипсвичем, Брентфордом, Ман Юнайтед, Вест Хэмом, Борнмутом, Вулверхэмптоном и выше упомянутым Кристал Пэлас.

В Кубке Лиги «красные» победили Вест Хэм, а в Лиге чемпионов Милан и Болонью.

Ранее указанный рекорд принадлежал Вильяму Барклею (8 побед в 10 стартовых играх).

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