Тренер Ливерпуля установил клубный рекорд по лучшему старту в истории
Эра после Юргена Клоппа прекрасно началась для мерсисайдцев.
В рамках 7-го тура АПЛ Ливерпуль встретился с Кристал Пэлас.
Мерсисайдцы одержали минимальную победу, что помогло их тренеру Арне Слоту войти в историю английского клуба.
Голландец победил в 9 из 10 стартовых матчей во всех турнирах, проиграв лишь Ноттингем Форест.
Коллектив Слота одержал победы над Ипсвичем, Брентфордом, Ман Юнайтед, Вест Хэмом, Борнмутом, Вулверхэмптоном и выше упомянутым Кристал Пэлас.
В Кубке Лиги «красные» победили Вест Хэм, а в Лиге чемпионов Милан и Болонью.
Ранее указанный рекорд принадлежал Вильяму Барклею (8 побед в 10 стартовых играх).
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