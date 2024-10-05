Роналдиньо, Фигу и компания: легенды футбола посетили баскетбольный матч

В ночь с 4 на 5 октября стартовали предсезонные матчи НБА, которые проходят в Саудовской Аравии.

На первом поединке, в котором встречались Денвер и Бостон, собрались мировые звезды, среди которых были и футболисты.

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На мероприятии присутствовали: Роналдиньо, Тьерри Анри, Алессандро дель Пьеро, Икер Касильяс, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кларенс Зеедорф, Жерар Пике и Кристиан Виери.

Ronaldinho ✖️ Henry at the NBA 🫂🏀 pic.twitter.com/dHASgJNiAp — 433 (@433) October 5, 2024

Ronaldinho. Henry. Pique. Seedorf. ⚽️



Footballing royalty sat courtside for the #NBAinAbuDhabi! 🤩 pic.twitter.com/4BT1Taz6OA — NBA UK (@NBAUK) October 5, 2024

Футболисты пообщались между собой, а также сделали фото с баскетболистами.

Напомним, жена Лунина устроила тур по Сантьяго Бернабеу и получила именную футболку Реала.

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