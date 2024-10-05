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Роналдиньо, Фигу и компания: легенды футбола посетили баскетбольный матч

Мировые звезды стали свидетялями первых игр подготовки к НБА.
Сегодня, 19:40
Роналдиньо и Тьерри Анри / Getty Images
Роналдиньо и Тьерри Анри / Getty Images

В ночь с 4 на 5 октября стартовали предсезонные матчи НБА, которые проходят в Саудовской Аравии.

На первом поединке, в котором встречались Денвер и Бостон, собрались мировые звезды, среди которых были и футболисты.

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На мероприятии присутствовали: Роналдиньо, Тьерри Анри, Алессандро дель Пьеро, Икер Касильяс, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кларенс Зеедорф, Жерар Пике и Кристиан Виери.

Футболисты пообщались между собой, а также сделали фото с баскетболистами.

Напомним, жена Лунина устроила тур по Сантьяго Бернабеу и получила именную футболку Реала.

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