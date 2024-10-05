Аутсайдер Бундеслиги сенсационно отобрал очки у Байера

Хольштайн Киль совершил камбэк в игре с леверкузенцами.

В рамках 5-го тура Бундеслиги Байер встретился с Хольштайн Килем.

Коллектив Хаби Алонсо уверенно начал поединок. Уже через 8 минут от стартового свистка «фармацевты» вели в счете 2:0.

Голами отмечались Йонас Хоффманн и Виктор Бонифейс. До перерыва зрители увидели еще один гол. В компенсированное время отличился Максим Гешвиль.

Во второй половине встречи те, кто смотрел поединок, стали свидетелями довершения камбека от аутсайдера. Форвард Хольштайна Ян-Фиете Арп с пенальти восстановил паритет в счете.

Этот мяч стал последним в поединке. Байер уже второй раз на старте этого сезона потерял очки во внутреннем чемпионате.

Байер - Хольштайн 2:2

Голы: Хоффманн, 4,, Бонифейс, 8 - Гешвиль, 45+5, Арп, (пен), 69

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