iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Жанмонно выиграла гонку преследования

В Хохфильцене прошла женская гонка по преследованию.
Сегодня, 13:51
Лу Жанмонно / biathlon.com.ua
Лу Жанмонно / biathlon.com.ua

В рамках второго этапа проходящего в австрийском Хохфильцене Кубка мира по биатлону состоялась гонка преследования у женщин.

Очень уверенно победу праздновала француженка Лу Жанмонно, которая смогла пройти всю дистанцию ​​с чистой стрельбой. За ней последовали немки Ванесса Фогт и Францишка Пройс.

Лучшей с украинкой стала Кристина Дмитренко, которая стала 22-й (стартовала 18-ю). Юлия Джима на фотофинише проиграла 24-ю позицию

Результаты женской гонки преследования

  1. Лу Жанмонно (0+0+0+0)  29:48,5
  2. Ванесса Фогт (0+0+0+0)  +33,8
  3. Франциска Пройсс (0+0+2+1)  +35,3

...
22.  Кристина Дмитренко (0+1+0+1)  +2:11,6 -4
24.  Юлия Джима (0+0+0+0)  +2:18,8 +9
59.  Александра Меркушина (1+0+2+2)  +6:22,1

Мужская гонка преследования начнется в 15:20 по киевскому времени, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция.[[/link_local]]

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рома собирается подписать конкурента Довбику Рома собирается подписать конкурента Довбику
Perfect World Shanghai Major 2024: FaZe Clan сенсационно вышли в гранд-финал турнира Perfect World Shanghai Major 2024: FaZe Clan сенсационно вышли в гранд-финал турнира
Игроки Челси сфотографировались в рождественских "безобразных свитерах" Игроки Челси сфотографировались в рождественских "безобразных свитерах"
Баварию оштрафовали за опоздание на матч Бундеслиги Баварию оштрафовали за опоздание на матч Бундеслиги
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: две украинки вошли в топ-30 гонки преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров

Последние новости

Европа14:59
Рома собирается подписать конкурента Довбику
Киберспорт14:48
Perfect World Shanghai Major 2024: FaZe Clan сенсационно вышли в гранд-финал турнира
Европа14:40
Игроки Челси сфотографировались в рождественских "безобразных свитерах"
Европа14:36
Баварию оштрафовали за опоздание на матч Бундеслиги
Биатлон14:13
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
Биатлон14:07
Биатлон-2024/2025: две украинки вошли в топ-30 гонки преследования
Европа13:59
Клуб АПЛ объявил о смерти от рака голкипера, которому помогал лечиться лидер Арсенала
Биатлон13:51
Жанмонно выиграла гонку преследования
Украина13:45
Таблица УПЛ: Левый Берег обошел Колос
Европа13:35
Мудрик не тренировался накануне матча против Брентфорда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK