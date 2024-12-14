Жанмонно выиграла гонку преследования
В рамках второго этапа проходящего в австрийском Хохфильцене Кубка мира по биатлону состоялась гонка преследования у женщин.
Очень уверенно победу праздновала француженка Лу Жанмонно, которая смогла пройти всю дистанцию с чистой стрельбой. За ней последовали немки Ванесса Фогт и Францишка Пройс.
Лучшей с украинкой стала Кристина Дмитренко, которая стала 22-й (стартовала 18-ю). Юлия Джима на фотофинише проиграла 24-ю позицию
Результаты женской гонки преследования
- Лу Жанмонно (0+0+0+0) 29:48,5
- Ванесса Фогт (0+0+0+0) +33,8
- Франциска Пройсс (0+0+2+1) +35,3
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22. Кристина Дмитренко (0+1+0+1) +2:11,6 -4
24. Юлия Джима (0+0+0+0) +2:18,8 +9
59. Александра Меркушина (1+0+2+2) +6:22,1
Мужская гонка преследования начнется в 15:20 по киевскому времени, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция.[[/link_local]]
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