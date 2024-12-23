Впервые в истории гонку Кубка мира по биатлону выиграла родившаяся в XXI веке девушка
Немка Гротиан вошла в историю.
Накануне состоялась женская гонка с массовым стартом[[/link_local]] в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.
Ее победительницей стала немка Селина Гротиан, для которой эта победа стала дебютной на соревнованиях такого уровня.
Более того, девушка стала первой биатлонисткой, рожденной в XXI веке, смогшей выиграть гонку на этапе Кубка мира. Гротиан родилась в марте 2004 года, через несколько месяцев ей исполнится всего 21 год.
На ISPORT можно ознакомиться с женским личным зачетом Кубка мира по биатлону.
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