Впервые в истории гонку Кубка мира по биатлону выиграла родившаяся в XXI веке девушка

Накануне состоялась женская гонка с массовым стартом[[/link_local]] в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Ее победительницей стала немка Селина Гротиан, для которой эта победа стала дебютной на соревнованиях такого уровня.

Более того, девушка стала первой биатлонисткой, рожденной в XXI веке, смогшей выиграть гонку на этапе Кубка мира. Гротиан родилась в марте 2004 года, через несколько месяцев ей исполнится всего 21 год.

На ISPORT можно ознакомиться с женским личным зачетом Кубка мира по биатлону.

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