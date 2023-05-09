Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за форварда Бенфики

Рамуш может летом пойти на повышение.

Манчестер Юнайтед готов сделать трансферное предложение по форварду Бенфики Гонсалу Рамушу. Об этом сообщает издание Mirror.

Потенциальная сумма сделки по оценивается в 70-100 миллионов фунтов, включая бонусы. Данный трансфер может стать рекордным для "красных дьяволов".

Отметим, в сотрудничестве с 21-летним португальцем лично заинтересован главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг.

В текущем сезоне на счету Рамуша 17 голов и 2 ассиста в 27 матчах чемпионата Португалии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед начал переговоры по трансферу центрбека Наполи.