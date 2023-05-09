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Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за форварда Бенфики

Рамуш может летом пойти на повышение.
Сегодня, 20:22
Гонсалу Рамуш / Getty Images
Гонсалу Рамуш / Getty Images

Манчестер Юнайтед готов сделать трансферное предложение по форварду Бенфики Гонсалу Рамушу. Об этом сообщает издание Mirror.

Потенциальная сумма сделки по оценивается в 70-100 миллионов фунтов, включая бонусы. Данный трансфер может стать рекордным для "красных дьяволов".

Отметим, в сотрудничестве с 21-летним португальцем лично заинтересован главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг.

В текущем сезоне на счету Рамуша 17 голов и 2 ассиста в 27 матчах чемпионата Португалии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед начал переговоры по трансферу центрбека Наполи.

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