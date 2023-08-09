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Нидерландский клуб попытался убрать из Википедии то, что их новичок склонил к сексу несовершеннолетнюю

В Эммене, похоже, не слышали об эффекте Барбары Стрейзенд.
Сегодня, 00:55
Десли Уббинк
Десли Уббинк

Нидерландский Эммен попал в скандальную ситуацию, попытавшись стереть неприятный факт из биографии новичка команды.

Как сообщает издание voetbalzone, клуб предпринял попытку убрать из Википедии упоминания о том, что будучи 20-летним Десли Уббинк склонил к сексу 14-летнюю девушку.

В 2015 году Уббинк был приговорен к 160 часам исправительных работ за эпизод, случившийся за три года до этого. Судья постановил, что девушка добровольно согласилась заняться любовью с футболистом, но он нарушил морально-этические нормы.

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В клубе отреагировали на ситуацию, заявив, что они не должны были пытаться стереть упомнания об этом, однако, сам футболист имеет право на второй шанс, так как прошло достаточно времени с того инцидента и есть возможность того, что Десли исправился.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нидерланды

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