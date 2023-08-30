iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Челси подпишет воспитанника Манчестер Сити

Коул Палмер переберется в стан "синих".
Сегодня, 20:58
Коул Палмер
Коул Палмер

Лондонский Челси усилит линию полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" подпишут Коула Палмера из Ман Сити. Сумма трансфера составит 40+5 млн фунтов.

В ближайшее время англичанин пройдет медосмотр. Детали контракта футболиста со столичным клубом остаются неизвестными.

Палмер - воспитанник Манчестер Сити. За "горожан" он сыграл в 41 матче, забив 5 мячей и отдав 2 результативные передачи.

Приобретет ли Челси еще кого-то до закрытия трансферного окна вы узнаете, следя за нашим онлайном трансферного дедлайна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити Коул Палмер

Статьи по теме

Галатасарай, Брага и Янг Бойз - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024 Галатасарай, Брага и Янг Бойз - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024
Холанд - лучший игрок года по версии ассоциации профессиональных футболистов Холанд - лучший игрок года по версии ассоциации профессиональных футболистов
МЮ согласовал контракт с защитником Челси МЮ согласовал контракт с защитником Челси
Арсенал отказался продавать своего полузащитника в Челси Арсенал отказался продавать своего полузащитника в Челси
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол22:23
Бавария намерена усилится лидером сборной Португалии
Другие22:20
Определились все участники ЧМ-2024 по пляжному футболу
Футбол21:58
ПСЖ подпишет одно из открытий минувшего сезона Лиги 1
Киберспорт21:51
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi и Monte сохранили свои позиции
Киберспорт21:30
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Футбол21:22
Миколенко впервые в сезоне сыграет за Эвертон
Европа21:16
Клуб из Франции усилился форвардом Арсенала
20:58
Челси подпишет воспитанника Манчестер Сити
Другие20:50
Сборная Украины по волейболу стартовала на Евро-2023 с поражения
Европа20:33
Барселона ищет способы подписать одного из лидеров Атлетико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK