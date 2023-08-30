Челси подпишет воспитанника Манчестер Сити

Лондонский Челси усилит линию полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" подпишут Коула Палмера из Ман Сити. Сумма трансфера составит 40+5 млн фунтов.

В ближайшее время англичанин пройдет медосмотр. Детали контракта футболиста со столичным клубом остаются неизвестными.

Палмер - воспитанник Манчестер Сити. За "горожан" он сыграл в 41 матче, забив 5 мячей и отдав 2 результативные передачи.

Приобретет ли Челси еще кого-то до закрытия трансферного окна вы узнаете, следя за нашим онлайном трансферного дедлайна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!