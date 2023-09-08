Президент Барселоны: Эра Хави будет одной из лучших в истории клуба

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о будущем своего клуба.

По словам функционера, "сине-гранатовые" вступают в эру, которая станет одной из самых успешных в истории.

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"Мы вступаем в новую эру, эру Хави. Мы понимаем, что в прошлом сезоне нашей главной целью была Ла Лига, теперь мы должны поставить перед собой другую цель - Ла Лига и еще несколько важных трофеев.

Началась новая эпоха. И нам выпала честь жить в ней, потому что, по моему убеждению, это будет замечательная новая эра, одна из лучших в истории "Барселоны", - сказал Лапорт а.

Отметим, что под руководством Хави, который возглавил команду в ноябре 2021 года, каталонцы успели выиграть Ла Лигу и Кубок Испании.

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