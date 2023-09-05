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Барселоне удалось существенно сократить зарплатную вдеомость

Каталонцы хорошо поработали со своими финансами.
Вчера, 23:42
Марк-Андре Тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре Тер Штеген / Getty Images

Барселона сумела серьзно урезать собственные расходы на зарплаты, пишет Marca.

Каталонскому клубу удалось сократить зарплатную ведомость на 162 млн евро и теперь она составляет 404 млн евро.

Данная разница объясняется экономией почти 213 миллионов евро из-за зарплат и амортизационных отчислений футболистов многих футболистов, включая тех, что уже покинули клуб.

В межсезонье Барса подписала пять футболистов – Ориоля Ромеу, Илкая Гюндогана, Жоау Феликса, Жоау Канселу и Иньиго Мартинеса – чьи зарплаты и амортизационные отчисления в этом году составят 50 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что акции МЮ сильно рухнули.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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