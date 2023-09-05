Барселоне удалось существенно сократить зарплатную вдеомость

Каталонцы хорошо поработали со своими финансами.

Барселона сумела серьзно урезать собственные расходы на зарплаты, пишет Marca.

Каталонскому клубу удалось сократить зарплатную ведомость на 162 млн евро и теперь она составляет 404 млн евро.

Данная разница объясняется экономией почти 213 миллионов евро из-за зарплат и амортизационных отчислений футболистов многих футболистов, включая тех, что уже покинули клуб.

В межсезонье Барса подписала пять футболистов – Ориоля Ромеу, Илкая Гюндогана, Жоау Феликса, Жоау Канселу и Иньиго Мартинеса – чьи зарплаты и амортизационные отчисления в этом году составят 50 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что акции МЮ сильно рухнули.

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