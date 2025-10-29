Один из экс-кандидатов на пост президента ФИА подал в суд против федерации

Швейцарская гонщица Лаура Виллар подала иск против ФИА.

Напомним, что Виллар подавала свою кандидатуру на выборы президента федерации, однако в итоге был зарегистрирован лишь один кандидат - действующий президент.

Из-за тонкостей законодательства ФИА вышло так, что все остальные кандидаты, кроме бен Сулайема, не могут быть зарегистрированы.

Виллар требует приостановить выборы, так как они не соотвествуют нормам федерации и демократии.

Данная процедура нацелена на то, чтобы предстоящие выборы президента ФИА соответствовали статутам самой организации, а также базовым демократическим принципам. Юридические действия основаны на статье 1.3 статутов ФИА, где говорится, что ФИА должна "придерживаться высочайших стандартов управления, прозрачности и демократии", а также на том факте, что ФИА базируется в Париже и подпадает под французскую юрисдикцию. Это не враждебный и не политический шаг, а ответственная и конструктивная инициатива ради сохранения прозрачности, этики и плюрализма в управлении мирового автоспорта. Как я уже заявляла публично, я не действую против ФИА. Я действую ради ее защиты. Демократия – не угроза ФИА, а ее сила

Ранее также сообщалось, что Хэмилтон может потерять место в Феррари.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!