Феррари не будет продлевать контракт Хэмилтона

В Формуле-1 большинство убеждены в этом.

Феррари не планирует подписывать новый контракт с Льюисом Хэмилтоном, утверждает ESPN.

Напомним, что текущее соглашение пилота заканчивается в конце сезона-2026.

По информации издания, в Формуле-1 убеждены, что по окончании контракта Хэмилтон покинет итальянскую команду.

При этом само издание считает, что на текущий момент рано делать такие выводы. Хотя форма пилота вызывает немалое беспокойство.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл затягивает решение по второму пилоту.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!