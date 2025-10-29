iSport.ua
Феррари не будет продлевать контракт Хэмилтона

В Формуле-1 большинство убеждены в этом.
Сегодня, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Феррари не планирует подписывать новый контракт с Льюисом Хэмилтоном, утверждает ESPN.

Напомним, что текущее соглашение пилота заканчивается в конце сезона-2026.

По информации издания, в Формуле-1 убеждены, что по окончании контракта Хэмилтон покинет итальянскую команду.

При этом само издание считает, что на текущий момент рано делать такие выводы. Хотя форма пилота вызывает немалое беспокойство.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл затягивает решение по второму пилоту.

