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Автоспорт

"Это была жалкая гонка": Албон рассказал, как расплатился с Расселлом за Гран-при Монако

Пилот УИльямс угостил своего соперника ужином.
29 мая, 16:20       Автор: Андрей Безуглый
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Пилот Уильямс Алекс Албон рассказал, что после Гран-при Монако угостил ужином Джорджа Расселла.

Напомним, что в Монте-Карло пилот Уильямс повторил тактику Рейсинг Буллз и заблокировал пелотон. Сразу за ним ехал Расселл, который остался очень недоволен произошедшим, так как не попал в очки.

Однако после гонки пилота вместе поужинали за счет Албона, который так решил принести свои извинения.

Он заказал самое дорогое блюдо. Правда! Пасту с лобстерами, зато пропустил десерт, так что это в каком-то смысле уравнивает.

Но было здорово. Веселый вечер. Я заплатил, да. Как и должен был.

Это была жалкая гонка, и я не могу представить… Нам было за что сражаться, по крайней мере ощущалось, что все не зря, а для остальных, конечно, ситуация была немного хуже.

Ранее также Лиам Лоусон прокомментировал блокировку пелотона на Гран-при Монако.

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