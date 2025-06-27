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Президент Феррари времен Шумахера сенсационно возглавил компанию-конкурента

Знаковый менеджер в истории Скудерии преподнес неожиданность.
Вчера, 23:51       Автор: Антон Федорцив
Лука ди Монтедземоло / Getty Images
Лука ди Монтедземоло / Getty Images

Бывший президент Феррари и Fiat Group Лука ди Монтедземоло стал директором компании Макларен. Итальянский функционер указан в новом статусе в документах Регистрационной палаты Соединенного Королевства, сообщает RacingNews365.

Итальянец вошел в руководящий триумвират McLaren Group. Наверху компании вместе с ди Монтедземоло оказались еще два управленца. Пол Уолш записан исполнительным руководителем группы, а Зак Браун – исполнительным директором Макларен Рейсинг.

Имя ди Монтедземоло прочно ассоциируется с Феррари. Он стал помощником Энцо Феррари в 1973-м, а спустя четыре года перешел в менеджмент Фиата. Вернулся в Скудерию в 1991-м и на рубеже веков прервал полосу неудач конюшни: Михаэль Шумахер завоевал 5 чемпионских титулов, а Феррари – 6 Кубков конструкторов.

Напомним, ранее совет директоров Феррари предоставил временный иммунитет Фредерику Вассеру.

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