Вассер получил временный иммунитет от руководства Феррари

Совет директоров Феррари не будет увольнять Фредерика Вассера с должности руководителя конюшни посреди сезона. Будущее функционера будет зависеть от итогов года, сообщает Autosprint.

Президент Скудерии Джон Элканн уволит руководителя команды, если результаты не улучшатся. В то же время Вассер гарантированно сохранит должность до конца сезона-2025. Пока Феррари не одержала в этом году ни одной победы.

В общем зачете пилоты Скудерии Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон занимают пятое-шестое места. В Кубке конструкторов Феррари идет третьей, уступая Макларен и Мерседес.

Кстати, экс-гонщик Феррари Себастьян Феттель предположил собственное возвращение в Формулу-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!