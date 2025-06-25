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Автоспорт

Вассер получил временный иммунитет от руководства Феррари

Глава итальянской конюшни может удержаться в должности.
Сегодня, 21:37       Автор: Антон Федорцив
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Совет директоров Феррари не будет увольнять Фредерика Вассера с должности руководителя конюшни посреди сезона. Будущее функционера будет зависеть от итогов года, сообщает Autosprint.

Президент Скудерии Джон Элканн уволит руководителя команды, если результаты не улучшатся. В то же время Вассер гарантированно сохранит должность до конца сезона-2025. Пока Феррари не одержала в этом году ни одной победы.

В общем зачете пилоты Скудерии Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон занимают пятое-шестое места. В Кубке конструкторов Феррари идет третьей, уступая Макларен и Мерседес.

Кстати, экс-гонщик Феррари Себастьян Феттель предположил собственное возвращение в Формулу-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Фредерик Вассер

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