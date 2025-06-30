Два пилота получили штрафные баллы после Гран-при Австрии

Юки Цунода и Франко Колапинто были наказаны.

Стюарды Гран-при Австрии наказали еще нескольких пилотов после гоночного уикэнда.

Были рассмотрены два эпизода: столкновение Юки Цуноды и блокировка Франко Колапинто.

Японский гонщик был признан полностью виновным в инциденте, стюарды решили, что у него было права на маневр. Потому Юки получил два штрафных балла.

Также под рассмотрение попала блокировка Колапинто Пиастри, однако здесь стюарды стали на стороны гонщика.

После просмотра эпизода было решено, что аргентинец действительно не видел приближающегося соперника, а потому пилот получил лишь один штрафной балл.

Ранее также штрафными баллами был наказан пилот Мерседес.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!