Стало известно, кто стоит за увольнением Гельмута Марко

Специальный советник Ред Булл Гельмут Марко действительно покинет команду.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "быков" подумывает над увольнением австрийца. Однако, как утверждает The Times отставка - дело решенное.

Босс спортивного подразделения Ред Булл Оливер Минцлафф уже принял решение. Оно было утверждено некоторое время назад в верхах Ред Булл.

Интересно, что именно Минцлафф ранее стоял за увольнени5м Кристиана Хорнера, теперь пришел черед и Марко.

Напомним, что функционер занимает должность советника команды с 2005 года. Также он управляет юниорской программой. Что далее будет с командой на текущий момент неизвестно.

Ранее также появились и слухи об уходе Макса Ферстаппена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!