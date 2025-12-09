Стало известно, кто стоит за увольнением Гельмута Марко
Специальный советник Ред Булл Гельмут Марко действительно покинет команду.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "быков" подумывает над увольнением австрийца. Однако, как утверждает The Times отставка - дело решенное.
Босс спортивного подразделения Ред Булл Оливер Минцлафф уже принял решение. Оно было утверждено некоторое время назад в верхах Ред Булл.
Интересно, что именно Минцлафф ранее стоял за увольнени5м Кристиана Хорнера, теперь пришел черед и Марко.
Напомним, что функционер занимает должность советника команды с 2005 года. Также он управляет юниорской программой. Что далее будет с командой на текущий момент неизвестно.
Ранее также появились и слухи об уходе Макса Ферстаппена.
