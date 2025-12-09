iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Стало известно, кто стоит за увольнением Гельмута Марко

Руководство Ред Булл давно приняло решение.
Сегодня, 07:45       Автор: Андрей Безуглый
Гельмут Марко / Getty Images
Гельмут Марко / Getty Images

Специальный советник Ред Булл Гельмут Марко действительно покинет команду. 

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "быков" подумывает над увольнением австрийца. Однако, как утверждает The Times отставка - дело решенное.

Босс спортивного подразделения Ред Булл Оливер Минцлафф уже принял решение. Оно было утверждено некоторое время назад в верхах Ред Булл.

Интересно, что именно Минцлафф ранее стоял за увольнени5м Кристиана Хорнера, теперь пришел черед и Марко.

Напомним, что функционер занимает должность советника команды с 2005 года. Также он управляет юниорской программой. Что далее будет с командой на текущий момент неизвестно.

Ранее также появились и слухи об уходе Макса Ферстаппена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сербская бригада обслужит поединок Фиорентина - Динамо Сербская бригада обслужит поединок Фиорентина - Динамо
Четыре украинки примут участие в Australian Open-2026 Четыре украинки примут участие в Australian Open-2026
NaVi начнут последний тир-1 турнир этого года матчем против росиян NaVi начнут последний тир-1 турнир этого года матчем против росиян
Футбол сегодня: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона - с Айнтрахтом Футбол сегодня: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона - с Айнтрахтом

Видео

НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона - с Айнтрахтом
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
просмотров

Последние новости

Лига конференций11:25
Сербская бригада обслужит поединок Фиорентина - Динамо
Теннис10:45
Четыре украинки примут участие в Australian Open-2026
Киберспорт10:07
NaVi начнут последний тир-1 турнир этого года матчем против росиян
Европа09:40
Футбол сегодня: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона - с Айнтрахтом
НХЛ09:35
НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
НБА09:20
НБА: Сан-Антонио обыграл Новый Орлеан, Финикс справился с Миннесотой
Лига Чемпионов08:16
Палмер не готов сыграть с Аталантой
Формула 107:45
Стало известно, кто стоит за увольнением Гельмута Марко
Другие страны00:58
Неймар рассказал, где собирается продолжить карьеру
Европа00:24
Манчестер Юнайтед разгромил в гостях Вулверхэмптон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK