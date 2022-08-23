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Автоспорт

Расселл: Феррари и Ред Булл навязывали правила в первой части сезона

Британец обвинил конкурентов в злоупотреблении возникшим положением.
Вчера, 23:32
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images
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В сезоне-2022 Мерседес утратил былую уверенность: вместо самого быстрого болида на стартовой решетке "серебряные стрелы" откатились на третье место. Так произошло из-за смены регламента, к которой лучше были готовы их конкуренты, Ред Булл и Феррари.

По мнению Джорджа Расселла, эти два коллектива навязывали всем свое мнение в первой части чемпионата, не позволив существенно сменить правила регламента, которые пошли бы на пользу его команде.

"Спа будет интересным", — цитирует Расселла Sky Sports. "Есть изменения в некоторых небольших правилах, которые могут приблизить к нам другие команды (Ред Булл и Феррари)".

"Нет никаких сомнений в том, что Феррари и Ред Булл продвигали правила в этом направлении. Нет никаких гарантий, что это приблизит их к нам. Все машины разные, но это точно им не поможет".

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Напомним, что уже 26 августа начнется этап в Бельгии, который станет первым после летнего перерыва. На данный момент Джордж Расселл занимает четвертое место в личном зачете пилотов, имея в активе 158 очков.

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