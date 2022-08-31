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Автоспорт

Шумахер расстанется с Феррари после 2022 года

При этом сын легендарного Михаэля Шумахера может лишиться места в Формуле 1 на следующий сезон.
Сегодня, 18:23
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images
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Мик Шумахер является выпускником академии Феррари, участвовав во всех младших сериях при помощи Скудерии. Однако вскоре это партнерство может завершиться.

Как сообщает Motorsport, контракт Шумахера с итальянцами подойдет к концу после нынешнего сезона. И согласно источнику, команда не собирается его продлевать.

В связи с этим Мик может потерять место не только в Хаас, но и в Формуле 1 в целом. А на место за рулем Хаас главным претендентом называется экс-пилот Альфа Ромео Антонио Джовинацци. Также сообщается, что Мик может перейти в Альпин или Альфа Таури.

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В нынешнем сезоне Мик Шумахер сумел заработать свои первые очки в Ф1: в двух последовательных гонках он финишировал 8-м и 6-м. Однако он стабильно проигрывает своему напарнику Кевину Магнуссену, который, в отличие от 23-летнего немца, не выступал в Ф1 в прошлом году.

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