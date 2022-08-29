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Пленка с визора Ферстаппена испортила Леклеру Гран-при Бельгии

Феррари нашла причину провального выступления своего пилота.
Сегодня, 17:02
Макс Ферстаппен и Шарль Леклер / Getty Images
Макс Ферстаппен и Шарль Леклер / Getty Images
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Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии, стартовав с четырнадцатого места. В то же самое время его главный конкурент за чемпионство Шарль Леклер финишировал лишь шестым. Но все могло сложится по другому для пилота Феррари.

Леклер стартовал сразу за Ферстаппеном, но был вынужден провести ранний пит-стоп из-за того, что его передняя правая покрышка дымила. В итоге команде пришлось менять стратегию. В конце гонки Шарль поехал на еще один пит, чтобы взять софт и установить лучшее время, забрав себе дополнительный балл, но все получилось просто ужасно. 

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Монегаск проиграл позицию Фернандо Алонсо, на последнем круге выпередил его, но затем получил штраф +5 секунд за превышение скорости на пит-лейн, из-за чего он потерял свое пятое место. Как стало известно позже, у Леклера не работал лимитатор на руле из-за перегрева.

После заезда Макс Ферстаппен сказал, что на старте было слишком пыльно, из-за чего он снял пленку с визора своего шлема. И, как сообщает Reuters, Феррари винит в провальной гонке Леклера именно пленку Ферстаппена.

Ферстаппен выбрасывает пленку визора
Ферстаппен выбрасывает пленку визора

В команде считают, что именно она попала в колесо Шарля, что вызвало перегрев, повлиявший на работу лимитатора и из-за чего пилот был вынужден слишком рано заезжать в боксы за новой резиной.

В итоге Шарль Леклер потерял свое второе место в личном зачете пилотов, пропустив вперед напарника Ферстаппена, Серхио Переса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари Ред Булл Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен Шарль Леклер
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