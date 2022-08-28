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Автоспорт

Ферстаппен: Техническая директива ФИА плохо, очень плохо на нас повлияла

Нидерландец не без сарказма прокомментировал изменения в техническом регламенте нынешнего сезона.
Сегодня, 22:18
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
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После смены технического регламента многолетний гегемон Формулы 1 Мерседес утратил лидерские позиции, став третьей по скорости командой. сильнее всех пострадав от смены правил, команда продавливала внесение правок уже по ходу нынешнего сезона - и она своего добилась.

ФИА приняла изменения, которые вступили в силу на этапе в Бельгии. Однако это не сильно помогло "серебряным стрелам", которые по итогам квалификации проиграли Ред Булл 1,8 с. Лидер "быков" Макс Ферстаппен после квалификации не смог не пошутить на эту тему.

"Да, эта техническая директива плохо, очень плохо на нас повлияла", - цитирует саркастичного Макса RacingNews365. "Мне кажется, что Мерседесу в этом сезоне в целом не хватает скорости на прямых, так что я и не ждал, что на этой трассе они будут с нами соперничать".

"Я и не ждал, что техническая директива сильно повлияет на наш болид. Я также не могу сказать, повлияла ли она на Феррари, ведь я не знаю, как именно работает их болид".

Судя по всему, техническая директива немного повлияла на Скудерию, которая ничего не смогла противопоставить Ред Булл во время гонки. Макс Ферстаппен прорвался с 14-го места и завоевал победу, в то время как Карлос Сайнс финишировал третьим, хотя стратовал первым.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Ред Булл Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен
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