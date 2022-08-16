ФИА одобрила моторный регламент 2026 года и изменения правил 2022-2023 годов

Вскоре можно ожидать объявления от Ред Булл о сотрудничестве с Порше.

Во вторник, 16 августа, Всемирный совет австоспорта ФИА провел собрание, во время которого было уделено внимание двум пунктам: моторному регламенту 2026 года и изменения правил 2022/2023 годов.

Согласно официальному сайту ФИА, были приняты следующие правила на 2026 год:

- согласовано сохранение ДВС в их нынешнем виде: V6 с объемом 1,6 литра с одной турбиной (при этом будет введено более жесткое ограничение на потребление топлива: вклад гибридной составляющей возрастет до 50%, а использование "зеленого" топлива – до 100%);

- ориентировочная мощность двигателя: 400 кВТ или примерно 540 л.с.

- рекуперация тепловой энергии MGU-H устраняется, а мощность электрической части в виде рекупирации кинетической энергии MGU-K будет поднята до 350 кВТ или примерно 470 л.с.

Стоит ожидать, что после утверждения правил на 2026 год в ближайшее время о своих планах по вступлению в Формулу 1 объявят Порше и Ауди (Порше будет сотрудничать с Ред Булл).

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Что касается правил этого и следующего сезонов, то они, ожидаемо, были связаны с галопированием и безопасностью.

Начиная с первого этапа после летнего перерыва, которым станет Гран-при Бельгии, ФИА будет проводить измерения тряски болидов. Команды не должны превышать определенный допустимый предел колебаний. Также были ужесточены требования к жесткости планки под днищем машины.

В следующем сезоне края днища болидов поднимут на 15 мм, горловина диффузора также станет выше, а его края - жестче. Еще будут введены новые сенсоры для слежения за галопированием. К томуу же изменится архитектура и прочность Halo (это стало предметом обсуждения после аварии Гуаньюй Чжоу на Гран-при Великобритании).