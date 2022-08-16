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Штайнер - о разрыве контракта с Уралкалием: "Хаас получил удар по яйцам, но выстоял"

Американская команда надеется вскоре подписать контракт с новым спонсором.
Вчера, 14:50
Гюнтер Штайнер / Getty Images
Гюнтер Штайнер / Getty Images
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Незадолго до старта чемпионата Хаас разорвал контракт сначала с титульным спонсором Уралкалием, а сразу после и с российским пилотом Никитой Мазепиным. Все это напрямую было связано с войной, которую Россия развязала на территории Украины.

Для команды это были вынужденные меры, из-за которых она потеряла достаточно много денег. Однако, по словам руководителя Хааса Гюнтера Штайнера, американцы ведут переговоры о заключении нового спонсорского соглашения, сообщает GP Fans.

"Я считаю, что в итоге ситуация станет лучше, потому что мы зарабатываем очки. За нами наблюдают многие люди. Сейчас нет огромного количества компаний, готовых платить такие суммы. Тем не менее, мы ведем очень успешные переговоры, все развивается очень здорово".

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"Если все будет идти хорошо в ближайший месяц или два, надеюсь, мы сможем сделать объявление. Надеюсь, спонсор станет в том числе и титульным, но в этом уверенности нет".

"Поначалу интерес спонсоров заключался в том, что люди хотели получить дешевую сделку, потому что считали, что у нас проблемы и все такое. Это не сработало. Все видят, как мы работаем. По сути, мы получили удар по яйцам, но выстояли. Команда сильна, люди в это верят. Они понимают, что мы способны выступать лучше, чем сейчас".

В прошлом сезоне болид Хаас был худшим в пелотоне, не сумев за весь чемпионат набрать ни одного очка. В этом году ситуация кардинальным образом изменилась - с возвращением Кевина Магнуссена Хаас заработал уже 34 очка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 хаас Гюнтер Штайнер
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